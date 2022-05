Sandro BENIGNI

Je travaille depuis plus de 20 ans dans la maintenance, travaux et gestion du patrimoine pour différents employeurs en ayant passé par plusieurs secteurs d’activité.

Energique, pragmatique, leader ayant le sens de l’esprit d’équipe, je pense pouvoir m’adapter rapidement et vous apporter satisfaction.



Mes compétences :

la maintenance

entretien maintenance

OneNote

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Autocad