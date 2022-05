Sandro LORINI

Je suis un cadre supérieur avec une expérience importante dans le montage de projets start up dans le domaine de la distribution (petits et grands formats, en marque propre ou mutimarques) ainsi que dans le développement des équipes. Plein d'énergie et de passion pour ce que j'entreprends, je crois que je fais partie du type de professionnels qui "déplacent les gens avec leur esprit créatif ". Très dynamique, créatif, capable de renforcer la cohésion autour de nouveaux projets et motiver pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Doté d'excellentes qualités interpersonnelles et avec la capacité de communiquer à tous les niveaux, à la fois écrites et verbales en espagnol, anglais, italien et français.



Mes compétences :

Système d'information

Droit

Fiscalité

Contrôle de gestion

Comptabilité

Finance

Luxe

Finance d'entreprise

Business Objects