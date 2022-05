Sandro STEDILE ANGELI

« Je m'appelle Sandro, je suis brésilien, je suis gestionnaire RH mais je suis aussi diplômé en administration des affaires et en gestion et marketing.

Je cherche une opportunité comme Exécutive de RH.

J'ai travaillé pendant 5 ans en tant que superviseur des ressources humaines dans une grande entreprise. Avant cela, j'ai travaillé 20 ans comme manager commercial.

En tant que superviseur RH, j'ai conduit de A à Z un projet de réductions importantes de dépenses tout en améliorant l'intégration des personnes et des services.

J'ai réduit de 20 % les dépenses de mon service tout en améliorant le climat d'entreprise.

Je parle Portugais, Anglais, Espagnol et un peu Français (B1).

Avec mon expérience, je peux vous aider dans la gestion de votre entrepris et de votre personnel.

J'aimerai du coup prendre rendez-vous pour détailler mon expérience et parler de votre

entreprise. »



Mes compétences :

Human Resources

Administration

Performance Management