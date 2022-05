Sandun KATTADIGE

Un ingénieur génie civil professionnellement qualifié avec plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie de la construction.



Depuis l'obtention de mon diplôme en 2004, j'ai travaillé pour une entreprise de construction au Sri Lanka pendant 2,5 ans, puis j'ai obtenu mon diplôme de Master, tout en travaillant dans une entreprise de conseil à Oman pendant 3,5 ans. En 2012, j'ai déménagé en France et suis devenu sur le territoire français sur une période de 3 ans. Durant cette période, j'ai suivi avec succès plusieurs cours techniques français. En 2016, j'ai obtenu le diplôme national technique français. Depuis 2016, je commence ma carrière en France en tant que Dessinateur-Métreur dans une entreprise de menuiserie pendant 2 ans. En 2018, j'ai changé de carrière pour devenir ingénieur, et à ce jour, je travaille en tant qu'ingénieur pré-étude. Je suis une personne talentueuse, enthousiaste et travailleuse.



Spécialités: Calcul des structures -Bois/Métallique/Béton, Métré de la construction, Génie civil



Mes compétences :

SAP2000

Cadworks

Autodesk Revit

Microsoft Project

Sketch up

MDbat

AutoCAD

Robot Structural Analysis

Microsoft Office