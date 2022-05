Sandwichs Et Burgers PANWICHES

Garnitures cuisinées surgelés format bâtonnet pour Sandwiches et palet pour Burger.

Un repas chaud, complet, équilibré, tendance, nomade dans un Sandwich et un Burger.

Diverses recettes issues de la tradition culinaire Française : Boeuf Camarguais, Fondant de Boeuf aux épice et aux herbes, Blanquette de Volaille, Moelleux de poulet sauce Caesar, Poulet Basquaise, Cabillaud à la Dieppoise, Saumon à l'Oseille, Chèvre/tomate/basilic ...