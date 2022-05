Sandy AUBERT

A la fin de mes études, j'ai décidé de partir vivre en Angleterre par soif de découverte et de voyage, ainsi que dans l'objectif d'approfondir mon anglais. Durant ce séjour à l'étranger je me suis découverte une passion qui est le domaine du tourisme. C'est pour cette raison qu'après y avoir vécu deux ans je décide de revenir en France afin d'effectuer une formation par correspondance en tant qu'organisatrice de voyage.



J'ai choisi la correspondance afin de rester indépendante et par conséquent pouvoir exercer une activité professionnelle.



Mes compétences :

Souriante

Esprit d'équipe

Analyser écouter réfléchir agir

Optimisme

Restaurants

Microsoft Word

Microsoft Excel

Cafeterias