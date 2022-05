Sandy BATTY

Les métiers combinés de Coach bien-être et d'éducatrice sportive m'apportent énormément en terme d'enrichissement humain. Cependant travailler jusqu'à 22h chaque soir, créer et animer des évènements le week-end et pratiquer jusqu'à 20h de sport par semaine tout en gérant sa vie personnelle n'est pas de tout repos...



Un jour, une page se tourne et on aspire à des horaires "normaux", des déplacements moindres mais également l'envie de transmettre, partager avec d'autres ces savoir-faire et compétences accumulés avec le temps, mettre à profit cette expertise dans d'autres domaines d'activités, relever de nouveaux défis, de nouveaux challenges moins physiques mais tout aussi exaltants !



A 45 ans, je souhaite non pas me "reposer" mais me "poser" et utiliser différemment ce que j'ai appris durant toutes ces années d'expérience. je ne doute pas que mes compétences de coach, ma persévérance et ma positive attitude pourront être utilisées de façon transversale dans d'autres secteurs d'activités que le sport...



Mes compétences :

Communication

Gestion

Développement personnel

Coaching sportif

Aisance relationelle

Organisation d'évènements

Coaching de vie

Marketing direct

Gestion de la relation client

Bien être

Formation

Rigueur

Soins esthétiques