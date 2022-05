Sandy BERBIGETTE

Compétences personnelles:

- Concours publiques/privés: élaboration de notices et estimations

- Concours publiques/privés: conseils et organisations

- Propositions d'honoraires

- Analyse de projets et conseils en développement durable

- Prise de connaissances des pièces marchés dans le cas de projet neuf.

- DIAG: diagnostique technique dans le cas de réhabilitation.

- APS - APD - PRO - DCE - EXE : élaboration des pièces écrites, plans, dimensionnements

- Élaboration d'études thermiques avec CLIMAWIN

- Élaboration de STD avec PLEIADES COMFIES

- ACT: analyse des offres

- VISA: supervision des visas techniques au cours des chantiers.

- DET: suivie de chantier

- AOR: participation à la réception technique

- Prise en compte des autres lots techniques dans le déroulement du projet.





Mes compétences :

CVC

Thermique

Fluides

M�canique des fluides

Bureau d'études

Maitrise d'oeuvre

Thermique du bâtiment