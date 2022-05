Sandy BILLOTET

LIP est un groupe indépendant d'intérim et de recrutement.

LIP Solutions RH est la société du groupe LIP qui recrute les compétences dans le secteur tertiaire :

Pôle Secrétariat & Comptabilité, pôle Télémarketing et Force de Vente, Pôle Informatique & Télécom, Pôle Bureau d'études et ingénierie.

LIP Solutions RH propose également un service pour tous les recrutements Middle et Top management par l'intermédiaire de son cabinet INITIUM Consulting.

Pour tout renseignement, contactez moi : sandy@lipinterim.fr





Mes compétences :

Construction métallique