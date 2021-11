Sandy REMY

Mes missions et compétences :

Administratives :

- Réception / émission des appels téléphoniques,

de mails et de fax ;

- Gestion du courrier et de lagenda ;

- Prise de notes rapide ;

- Rédaction et conception de documents

administratifs (publipostage, notes de service /

dinformation, rapports, plannings) ;

- Gestion administrative des dossiers (mise à jour,

suivi, classement, archivage) ;

- Création et mise à jour de bases de données et

doutils de suivi.



Comptabilité :

- Encaissements ;

- Impression quotidienne du journal de

comptabilité ;

- Utilisation carte Vitale (Actes / transmission

sécurité sociale) et archivage des lots.



Outil informatique :

- Excellente maîtrise du Pack Office ;

- Logiciels Professionnels :

- O+ (logiciel médical) ;

- OPHTALINE (logiciel médical)



Parcours :



2006 :

Obtention du Baccalauréat Technologique ACA

(Action Communication Administrative)

Lycée Jean Vilar MEAUX (77)



2006-2007 :

Obtention du certificat de formation de secrétaire médico-sociale

Cours par Correspondance CULTURE ET FORMATION



2007 :

Adjointe Administrative Vacataire (CDD)

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - MEAUX (77)



2007-2008 :

Secrétaire Référente Service des Explorations Fonctionnelles (CDD)

HÔPITAL LARIBOISIERE - PARIS 10



2009-2010 :

Adjointe Administrative (Hôpital de jour de psychiatrie infanto-juvénile) CDD

HÔPITAL DE JOUR « LA CAPUCINE » - COULOMMIERS (77)



2010 à ce jour :

Secrétaire Médicale des Docteurs PAGES, JACOB, DUBUISSON, CLEMENT,

AMAOUCHE et AIFA

CABINET DOPHTALMOLOGIE - MEAUX (77)