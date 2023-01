Sandy TANGUY

Hello, je mappelle Sandy, enchantée !



Je suis coach et formatrice en recrutement spécialisé IT/Web. J'évolue depuis 12 ans dans des environnements très compétitifs et j'ai coaché tous métiers IT/ niveau de séniorité.



J'ai commencé par coacher mes ami.e.s avant d'en faire mon métier. Cela me donne un sentiment d'impact et d'utilité.



Mon objectif est de taccompagner durant chaque étape de l'entretien dembauche avec pour ligne d'arrivée ta réussite !



Retrouve moi sur https://www.sandytanguy.com/



A très vite !