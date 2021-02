Sanjeny SANJENY HALPAWATTEGE (HALPAWATTEGE)

COACHING



Le coaching est un processus daccompagnement et de facilitation permettant au coaché de trouver lui-même la solution à une problématique affective, familiale, sociale, sportive ou professionnelle, tout en développant son épanouissement personnel.



Le coaching personnel permet de :

reprendre confiance en soi, mieux gérer son stress, préparer ses examens, trouver un emploi, rencontrer l'âme sœur, se mettre à son compte ou créer son entreprise, prendre une décision difficile, éclaircir une situation compliquée, s'épanouir dans sa vie de tous les jours



Grâce à une écoute positive et bienveillante, le coach aide à faire évoluer son coaché vers un objectif clairement défini.





Mes compétences :

Gestion du Temps et des Priorités,

Développement Personnel,

Analyse Transactionnelle,

Psychologie Transgénérationnelle

Cellule Familiale ("la psychologie et la vieilless

Programmation Neurolinguistique.

Initiation à la Morphopsychologie,

Relations Intra-Familiales

Interprétation des Rêves,

Savoir Etre Positif (être créateur de sa vie),

Psychologie

Communication

Développement personnel

Relationnel

Coaching