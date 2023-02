Santo PETRANTO`

3DFT LAB propose des services de scan 3D et d’impression 3D grand format jusqu'à 1 mètre x 1 mètre x 1 mètre en une seule pièce.

Du sur mesure, de la pièce unique à la petite série.

Libérez votre imagination.



Compétences : Modélisation, Réalisation en Impression 3D - Fabrication Additive, Scan 3D



Activité :

- Prototypage industriel

- Rétro-engineering



- Maquettes pour architectes, maître-d’œuvre, municipalités

- Sauvegarde du patrimoine artistique pour musées

- Figurines, statuettes, objets pour pâtissiers, traiteurs

- Objets de déco, moules pour designers, écoles de design

- Bijoux



Matériaux : Plastiques technologie FDM (Fused Deposition Modeling)



Equipements :

– Imprimante BigRep One, double tête (2 couleurs) grand format, maxi 1 mètre x 1 mètre x 1 mètre

– Imprimante Volumic Stream 30 Pro, une tête (1 couleur) format maxi 300 mm x 200 mm x 300 mm

- Imprimante Dagoma Discovery, une tête (1 couleur) format maxi 200 mm x 200 mm x 300 mm

– Scanner Artec 3D EVA, scanner couleur professionnel grand format



– Logiciel Leios 2 R10 Professional



En savoir plus :

www.3dft-lab.fr

Facebook : 3DFTLAB



Mes compétences :

Simulation

Mécanique

Protection incendie

Sprinkler

Impression 3D

Scan 3D