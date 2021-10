Saphia FILALI

J'ai créé ma société JmParis en 2016 afin de répondre à un besoin personnel de réalisation.

Je m'occupe actuellement de l'organisation de voyages scolaires en Europe, Canada et Jordanie.

Mon objectif 2019 est d'étendre mon activité aux entreprises qui souhaitent organiser des voyages d'affaires.

Mes précédentes experiences ont été essentiellement RH et commerciales, des compétences qui me servent aujourd'hui dans la création et le développement de mon activité.



Mes compétences :

Business

Informatique

Enseignement

Conseil

Recrutement