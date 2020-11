Sara BEN ABDALLAH

Une vraie battante depuis plus de 20 ans dans le domaine du commercial.



Indépendante.



Cette indépendance je la revendique et l'ai gagné grâce à ma force mentale mais aussi par mon travail et grace à mon équipe qui me soutient depuis le début.



J'aime foncièrement les gens et ma mission est de les aider à réussir à leur tour.



Mes 2 activités s associent parfaitement et s articulent autour du bien-être et du Marketing de réseau.



J allie ainsi "partage et plaisir" avec toutes les personnes que je rencontre chaque jour.



Je développe sur un plan national et international.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Commerce B2B

Management commercial

Marketing direct

Marketing relationnel

Management

Formation

Recrutement

Négociation

