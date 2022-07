Sara GARMAH

SVP: prenez 5 min pour lire ma présentation je vous serai reconnaissante et je vous remercie d'avance.



Qui suis-je ??



Une ingénieure en Génie Civil disposant de toutes les qualités pour réussir : le mot existe maintenant au féminin

ambitieuse et persévérante pour atteindre mes objectifs

sociable et communicante pour m’intégrer dans une équipe

ayant un caractère de leader pour fédérer mes collaborateurs

autonome et responsable pour accomplir parfaitement mes tâches

analytique et déterminée pour prendre les décisions requises

dotée d’un esprit d’équipe pour adopter une approche participative

flexible pour pouvoir s’adapter à tout environnement

intelligente et réaliste pour apprendre rapidement et mettre à jour mes connaissances.



Ma volonté de réussite, mon dévouement professionnel, la passion pour mon métier et mon engagement vers l’excellence sont mes atouts.

Je suis également femme de terrain impliquée, dont les résultats ne sont nullement obérés par les conditions les plus défavorables subies sur les chantiers.

Femme engagée, je suis naturellement prête à prendre des responsabilités et souhaite évoluer rapidement vers des missions de management et d'encadrement, certes par esprit d'entreprise, mais aussi par goût relationnel.



Qu’est ce que je cherche ??



Un poste au sein d’une entreprise de bâtiment ou travaux publics, ancrée dans un environnement compétitif, mue par des challenges permanents et qui permettra le développement de mon expérience professionnelle au travers de défis réussis au bénéfice de l’entreprise.



Un poste qui me permettra de développer mon esprit de gestion en management de projet et donner à l’entreprise une image forte de rigueur en conduite de chantier.



Un poste qui me permettra de développer mon coté commercial et négociateur, et accroîtra le nombre de marchés gagnés par l’entreprise.



Mes compétences :

Bâtiment

Bâtiment et Travaux Publics

Génie civil

Ingénieur Génie Civil

travaux publics