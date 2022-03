Sara HERNÁNDEZ NASS

Centres d'intérêt professionnels :

- La réalisation d'études d'impact social et environnemental.

- La gestion de projets favorisant la croissance verte et l'économie circulaire.

- Le renforcement de la relation avec les parties prenantes ayant un rôle à jouer dans la protection de la société et de l'environnement.



Compétences organisationnelles / managériales :

- Leadership

- Gestion de projets

- Planification stratégique

- Consultation des parties prenantes

- Partenariats stratégiques

- Relation client

- Consolidation de données

- Reporting



Compétences informatique :

- Pack Office / SharePoint

- SalesForce (outil de CRM)