Sara SFAIHI

Mon domaine d'expertise est le Génie Industriel. Mon choix pour ce métier est fait pour la simple et bonne raison qu'en tant qu'Ingénieur Industriel, je possède un large éventail de connaissances qui me permettent à la fois de ne pas être limitée à une seule activité et pouvoir faire face à un grand nombre de situations et/ou problèmes.

Mes compétences industrielles me permettent d'être en mesure de me positionner dans un poste en MÉCANIQUE, PRODUCTION, MAINTENANCE, LOGISTIQUE ou QUALITÉ.

Sens de l'organisation, grande aisance en communication orale et écrite et sérieux sont les traits dominants de ma personnalité.



Mes compétences :

Lean manufacturing

Conception et fabrication mécanique

VSM

Sécurité et gestion des risques

Vijeo Designer

Unity Pro

MSP

Électrotechnique

Management de la qualité

Gestion de la maintenance

OpenERP

Kaizen

Gestion des stocks

Gestion de la production

SIMIO

AutoCAD

Catia v5

Automatisme et supervision

IBM SPSS Modeler

MATLAB

Minitab

SAP Logon

Conception et aménagement d'entrepôt

Achat et approvisionnement

Siemens S7

Six Sigma

Tableaux de bord

Carte de contrôle

Planification et conduite de projets

Ordonnancement et planification de la production

Gestion de la chaîne logistique

OptiMaint

Solune Alta

TPM

SMED

JIT

Kanban

Contrôle qualité

Gage R&R