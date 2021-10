Sara ZAROUIL

Je viens d'obtenir mon master 2 en Management Stratégique et Changement avec mention.

Mes expériences passées m'ont donné l'occasion d'être en relation directe avec les clients, de les écouter, d'appréhender concrètement leurs attentes et de développer les meilleurs postures pour les accompagner et accroître leur satisfaction avec toute transparence et réactivité.

Je tiens à souligner que je m'adapte avec aisance aux nouveaux environnements " J'ai quitté mon pays natal en 2019 pour réaliser mon projet professionnel et j'ai eu plaisir à m'adapter à chaque instant à des environnements nouveaux à Dunkerque, Paris, Versailles et Nantes



Mes compétences :

Managerial Skills > Team Management

Social Media

Apple MacOS

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Aisance relationelle

Esprit d'équipe