Sarah ABIDI (EVENCARS)

EVENCARS, est une société de transport de voyageurs implantée à Lyon disponible 24h/24 et 7j/7. EVENCARS est composé de tous types de véhicules, berlines, mini van et autocars.



Nous travaillons avec des partenaires à l'échelle nationale et internationale sélectionnés avec soin afin de toujours satisfaire nos clients.



Libérez-vous des contraintes en donnant avec un véhicule disponible et équipé pour votre trajet qu'il soit court ou long (transfert aéroportuaire, enterrement de vie de jeune fille, tour d'Europe). EVENCARS met à votre disposition et sur demande sièges autos,

boissons... Avec EVENCARS vous pouvez désormais profiter pleinement de vos trajets.



Nous attachons beaucoup d'importance à nos clients, c'est pourquoi nous apportons une Écoute attentive a chacun d'eux.



L'équipe vous invite à vous rendre sur son site: www.evencars.com et n'hésitez pas à nous joindre sur notre mail: contact@evencars.com