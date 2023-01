Sarah AGHELIAS

DOMAINES DE COMPÉTENCE:



•Langages de programmation et Frameworks : Assembleur, SQL, PL/SQL, C/C++, C#, JAVA, VHDL , VB.Net Hibernate, Spring,JSF,JPA.

•Architectures logicielles : JEE, SOA, .NET .

•Langages Web : HTML, JavaScript, PHP, XML, CSS.

•Portails : JSR-168, Portlet, Liferay Portal.

•Méthodes de Conception/SI : MERISE , UML, Sécurité SI, Urbanisation des SI.

•SGBD : Access, Oracle 9i/10g, MySQL, PostgreSQL .

•Outils de l’entreprise : ERP, EAI , ETL, Datamining, Datawarehouse.

•Connaissance economique :Géstion financière,Marketing Management.

•Gestion : Conduite de projet, Méthodologie de dévellopement, Cobit, ITIL, Management de la qualité



Mes compétences :

Hibernate

ITIL

Oracle

SQL

Oracle PL/SQL

C++

C Programming Language