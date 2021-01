Sarah BAGOT

Ingénieure agronome spécialisée dans les Sciences Agroalimentaires pour l'Innovation et la Performance.



A l'écoute d'opportunités pour un poste d'ingénieur R&D agroalimentaire / développement de produit / d'étude / de recherche / qualité.



Mes objectifs :

- Concevoir et développer des produits pour une consommation plus responsable et durable.

- Changer notre mode de consommation et limpact environnemental quil engendre.



Mes atouts : Innovation, Organisation, Rigueur, Détermination, Esprit d'analyse et de synthèse.



Mes connaissances et savoir-faire : Agronomie, agroalimentaire, R&D, gestion de projet, développement de produit, tests consommateurs, analyses statistique, discussion de résultats et marketing.



Mes réalisations :

- Straw'Bon, la paille à boire et à manger (www.strawbon.fr).

- 1 an et 11 mois d'expérience cumulée.

- une expérience à l'étranger.