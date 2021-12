Sarah BAWARA ( BAWARA)

Je suis éudiante en 3ème année de Licence Sciences de vie parcours Ingénierie de la Santé. Je suis dans cette filière car jaimerais m'orienter vers l'industrie cosmétique et il s'agit d'un domaine qui me passionne de plus en plus tant la conception que la réglementation des produits. Avant d'accéder à cette formation j'ai effectuée premières années communes aux etudes de santé (PACES) avant de vouloir m'orienter vers une filière plus ouverte.



Dans le cadre de cette formation j'ai eu a effectuer un stage de 6 semaines dans une pharmacie d'officine. Ce stage m'a permi de renforcer ma rigeur et ma vigilence sur un lieu de travail, il m'a egalement permis de développer mon relationnel avec l'équipe de travail.