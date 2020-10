Sarah BOULKRICHA

[English description below]

En charge d'un portefeuille client diversifié, composé d'acteurs nationaux de la grande distribution, du e-commerce, d'enseignes retail spécialisées et de grossistes nationaux, j'ai pour mission principale la négociation des accords commerciaux annuels et plan d'affaires associés.

En tant que responsable grands comptes, mon objectif est de piloter l'optimisation des marges clients et de favoriser le développements des ventes.

Pour mener à bien cette mission, je travaille en binôme avec mes collaborateurs marketing dans l'élaboration des recommandations de category management permettant de construire les plans d'assortiments et merchandising, de définir les plans promotionnels annuels par enseigne, ainsi que les réponses aux appels d'offre.

Enfin, j'occupe chaque jour un rôle d'interface auprès de nos différents services supports (ADV, finance et supply) en vue de garantir la bonne commercialisation de nos produits et le succès de l'ensemble des opérations commerciales.



Im in charge of sales development of a diversified customer portfolio, composed of national mass market distributors, specialized retailers, national wholesalers and e-merchant.

My principal task is about negociating annual trade agreements and associated business plans.

As key account manager, I work in pairs with the marketing service to elaborate category management recommendations needed to build assortments and merchandising plans, to define annuel promotionnal plans per customer and manage tenders.

Lastly, Im the daily link between customers and our internal services, such as customer service, supply chain, finance and account services, to ensure the good progress of product commercialisation and the success of commercial operations.