Sarah CASTETS

Praticienne certifiée en Hypnose, PNL et modelage, je vous accompagne vers l'atteinte de votre objectif et votre développement personnel.



Grâce à une vision holistique de l'être humain, j'utilise ces différentes techniques afin que vous puissiez reprendre le contrôle de vous même, en unifiant votre esprit avec votre corps, et ainsi retrouver la place que vous avez choisie dans votre environnement familial, professionnel, social, spirituel ...



L'hypnose à un champs d'application très large et j'accueille donc toute problématique :

- poids

- sevrage tabagique

- stress, dépression, anxiété

- changement de vie

- deuil

- douleur aigüe ou chronique

- ...