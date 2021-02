Sarah COHEN

Je suis actuellement experte de la fiscalité du patrimoine chez Finance Héros (https://finance-heros.fr/). À ce titre, je crée du contenu pédagogique à destination des particuliers (articles et guides). Parmi les sujets que j'aborde :

- les problématiques fiscales liées à la transmission du patrimoine (succession, donation, assurance-vie)

- les déclarations fiscales (impôts sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière)

- les dispositifs de réduction de l'impôt sur le revenu et la défiscalisation

- fiscalité de l'immobilier (loi Malraux, loi Pinel, loi Denormandie, déficit foncier, LMNP, monuments historiques)

- la fiscalité des placements financier (PEA, PER, livrets, contrats de capitalisation, crowdfunding et private equity)

Voici par exemple, un guide pour défiscaliser que j'ai rédigé : https://finance-heros.fr/defiscaliser/.