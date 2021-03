Sarah KANNENGIESER

Suite à l'obtention de mon baccalauréat STMG, je suis actuellement étudiante en école de commerce où je prépare une licence Ressources Humaines axée sur la gestion des compétences, le plan de formation, le recrutement et la gestion de paie.



En ce qui concerne mes expériences professionnelles, j'ai travaillé à deux reprises pour le compte de la commune de Rumersheim-le-Haut en réalisant des activités d'exterieur et d'intérieur.

De plus, j'ai également effectué un stage au sein d'un magasin de prêts à porter ainsi qu'un autre dans un boutique de mobiliers haut de gamme à Mulhouse.

Ces expériences aussi enrichissantes les unes que les autres m'ont apportées responsabilités et sens du contact.



Je suis quelqu'un d'ambitieuse, persévérante, réfléchie et assidue. Mon sérieux, ma capacité d'écoute et mon implication dans mon travail sont fortement appréciés.



En apparté, j'ai gagné le 2 ème Prix Jean Renoir en critique libre en ayant réalisé une acrostiche pour le film "It must be heaven".