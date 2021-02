Sarah MADANI AHMED

Etudiante dans le domaine de l'informatique, j'ai pour objectif de travailler dans cette environnement. J'ai étudié à la Haute Ecole de Gestion de Genève, durant deux ans en Information-Documentaire. Je me suis réorienter en informatique, car ce domaine me plaisait énormément de par le nombre de métiers accessibles.

En parallèle de ma réorientation, j'ai suivi une formation de webdesign au sein d'une institut en Belgique, offrant des formations à distance.



Concernant mes expériences professionnelles, j'ai travaillé durant 1 an au sein de la bibliothèque de l'Université de Genève, au Bastion. J'ai également travaillé à Demoscope, une entreprise de téléprospection établie en Suisse Romande et alémanique, durant 3 ans et un peu moins longtemps dans l'entreprise "Trouver-Un-Cours", en télétravail en qualité dopératrice téléphonique.



Je dirais que je suis autonome et que je sais m'adapter très vite à de nombreux environnements. Je suis très motivée lorsqu'il s'agit de me lancer dans une nouvelle aventure professionnelle et j'aime développer mes compétences. Comme beaucoup, durant la période de pandémie générale, j'ai appris à travailler à distance.



Je suis bilingue en français et en arabe (égyptien/soudanais), également je maitrise l'écrit et la lecture en arabe. Mon niveau d'anglais est B2.