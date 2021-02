Sarah NISSAS

Après m'être immergé dans le monde de SAP et du décisionnel ainsi que dans celui du web, j'ai décidé de m'investir dans Integrated Business Intelligence en 2012.



Découvrez mon parcours, notre équipe et notre société sur notre site internet :

WWW.IBI-CONSEIL.COM et www.ibi-conseil.com/une-equipe/



Découvrez nos métiers et nos solutions d'élaboration budgétaire intégrée à BW sur :

http://www.ibi-conseil.com/nos-metiers/ et www.ibi-conseil.com/ibi-package/







Mes compétences :

ABAP

Business Intelligence

SAP

BI

Lyon