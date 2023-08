Sarah PIERSON (SARAH PIERSON)

Conseillère en insertion socio professionnelle et formatrice, j'évolue depuis 10 ans au sein d'un organisme de formation intervenant en Savoie, Haute Savoie et Isère.

Formée à l'animation de groupes en formation et en accompagnement individuel, je maitrise les méthodes d'orientation professionnelle, les techniques de conduite de projet et TRE.

Mon intervention depuis 7 ans sur le territoire de la Communauté de Communes de Le Grésivaudan me permet d'avoir une bonne connaissance du marché du travail, en particulier du local, des publics accompagnés, des partenaires locaux susceptibles d'être mobilisés.

J'ai acquis de part ma formation puis développé pendant mon parcours des compétences en ingénierie pédagogique, d'animation de groupe.

Formée à la relation d'aide via l'écoute active, je sais créer une relation de confiance en intégrant la dimension éducative, professionnelle et sociale du rôle professionnel accompagnant.

Mes aptitudes relationnelles, pédagogiques me permettent d'accompagner tout public dans un climat de bienveillance l'amenant au changement tout en étant acteur de son parcours.