CapSearch est un Cabinet par approche directe d'Experts,de Cadres et de Dirigeants, implanté à Nantes et intervenant au niveau national sur les métiers suivants :



- BE, projets, méthodes, production et Supply Chain

- Technologies de l'Information

- Commerce, Marketing, Communication

- Finance, Comptabilité

- Ressources Humaines, et Juridique

- Fonctions connexes : Achats, Qualité, HSE, ...



sarah.querillacq@capsearch.fr

06 25 55 07 50