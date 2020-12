Sarah THOMAS

Je suis actuellement en alternance au sein de l'agence Adecco à Vichy dans le cadre de mon master gestion des ressources humaines.



Je suis dès aujourd'hui à l'écoute d'opportunités professionnelles pour Septembre 2021.



Durant mon alternance mes missions sont :



La gestion des recrutements :



- Collecte et analyse des besoins de recrutement en interim, CDD et CDI

- Realisation du sourcing sur les differents jobboards et le vivier interne

- Gestion des reseaux sociaux

- Redaction et diffusion doffres demploi. Suivi des annonces et traitement

des reponses

- Evaluation des candidatures ( entretiens telephoniques, physiques,

passation de tests, controle de references professionnelles, etc.)

- Proposition de candidatures en adequation avec les besoins

- Renseigner les salaries et candidats sur la mission proposee, leurs statuts,

leurs droits, obligations et sur les regles de securite au travail a respecter

- Interventions dans des etablissements (Lycee professionnels, universites,

mission locale, etc.)

- Visites de postes



La gestion administrative :



- Constitution des dossiers dinscription , et mise a jour la base de donnee

- Realisation des contrats de mission et de mise a disposition

- Saisie des Acomptes et DPAE

- Gestion des visites medicales

- Realisation des declarations daccidents du travail



La gestion commerciale :



- Accueil physique et telephonique

- Prise de rendez-vous

- Saisie des besoins clients

- Suivi et fidelisation

- Anticipation des besoins et realisation de propositions actives