Sarah TRUDELLE

Juriste de formation et titulaire d'un master en aménagement et développement local, je suis en veille active pour développer mes compétences dans les secteurs suivants :



- Habitat social,(développement/ maîtrise d'ouvrage/ Assistance à maîtrise d'ouvrage)

- Développement économique local

- Politique de la ville

- Economie sociale et solidaire



Je suis par ailleurs, vice-présidente d'Habicoop, association de promotion et d'accompagnement des projets de coopératives d'habitants (www.habicoop.fr) dans le champ de l'habitat participatif.



Mes compétences :

Administration de biens

Aménagement du territoire

Urbanisme

Immobilier

Habitat social

Droit immobilier

Medico-social