Sarah VINAU

Objectifs :

- Développer mon expérience en intégrant le service contrôle de gestion / d’audit interne d’une entreprise stimulante ayant des défis à relever.

- Avoir l’opportunité de travailler en anglais, serait un plus.



Compétences techniques :

- 3 ans d’expérience en Audit, Comptabilité, Gestion.

- Maîtrise des outils bureautiques et informatiques.



Compétences comportementales :

- Réactive et disponible je sais remplir dans un temps limité une mission et analyser les besoins critiques d’une organisation pour identifier les déficiences et les opportunités potentielles.

- Rigoureuse et organisée, dotée d’un esprit synthétique je sais faire preuve de curiosité et d’initiative pour apporter de la valeur ajoutée à l’équipe et aux clients.



Mes compétences :

Audit externe

Gestion

Comptabilité

Anglais

Microsoft Office

Logiciel compta/gestion : Quadratus, SAP finance

Logiciel audit : Caseware, Auditsoft