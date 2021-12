Sarahamine REBAINE

Vous aimez lire des romans d'amour, des Harlequin ou des romans de passion?



Ces romans d'amour qui m'ont touché...

On lit pour sévader, sinstruire, frissonner, réfléchir, pleurer et puis aussi pour rêver, emporté par une belle histoire damour qui conduit des héros attachants à saimer follement, passionnément.

Ces romans ont ému, fait rêver, pleurer, ont transporté des générations de lecteurs, et sont devenus des incontournables de la littérature amoureuse.