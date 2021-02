Sarl ACALIME

Acalime distributeur spécialisé d'appareils de mesure et de calibration vous propose : www.acalime.com



Appareils de mesure pour laboratoire de métrologie : Importateur exclusif calibrateur de laboratoire MEATEST, boîte à décades. www.meatest.com

Importateur exclusif des étalons primaire MINTL pour laboratoire de métrologie. www.mintl.com



Valise d'injection primaire et secondaire, micro ohmmètre et milliohmmètre.

Mesure sur air comprimé : débit, point de rosée, qualité de l'air (compteur de particule , résidu d'huile).

Solution de comptage pour ISO 50001



Calibration électrique, température, pyrométrie infrarouge, hygrométrie, pression. Four d'étalonnage, bain d'étalonnage, thermomètre étalon, point fixe ISOTECH, sonde étalon de température primaire et secondaire.



Vous cherchez un appareil de mesure ? Faites nous part de votre demande avec lassurance dune réponse à votre question.



www.acalime.com

Distributeur AOIP, ISOTECH, ADDITEL,CHAUVIN ARNOUX, MEATEST, MINTL.

téléchargez notre catalogue sur notre site wwww.acalime.com



Mes compétences :

Instrumentation

acquisition

Électrique

Métrologie

Pression

Température