IBC (International Business Consulting) est née de l’union de plusieurs ingénieurs de nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC). Ses fondateurs jouissent d’une expérience de plus de 15ans, n’ayant cessé de s'informer et de se former aux nouvelles technologies.

IBC Sarl dispose d’un personnel hautement qualifié, expérimenté et recherche en permanence la maîtrise de la technique afin de satisfaire sa clientèle. La qualité du personnel permanent et du matériel déjà acquis illustre cette préoccupation. Fidèle à sa devise « Services de proximité innovante pour une technologie de pointe», IBC Sarl s’est engagé dans la démarche qualité et, selon la Norme ISO 9001 version 2008, ceci dans le but de réaliser pour ses clients des prestations d’une qualité irréprochable et suivant les normes internationales requises.

Nous sommes spécialisés dans les domaines suivants :

Réseaux et Télécommunication

Sécurité électronique

Domotique

Electricité

Bâtiments et travaux publics

Ventes de matériels

A destination des PME, PMI, TPE et particuliers dans le but de répondre à toutes les interrogations des clients dans leur choix ; IBC s’engage dans le développement durable et choisit des matériaux et des procédés de fabrication ayant le moindre impact environnemental.