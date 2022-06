Sarl SOCIÉTÉ PROSPERE (PROSPERE)

Nos activités:



Vente, Distribution, Sourcing et Importation des matériels de construction, des mobiliers, des lampes luminaires, des matériels de sécurités, des électro-ménagers de Chine à Madagascar suivant les besoins des clients de secteurs des gros œuvres de construction et industriel.



Donc, pour vos besoins d'achat des matériaux de construction, des mobiliers de bureaux, armoires métalliques, des matériels de sécurités, des produits électroménagers ou commandez des matériels spécifiques en Chine via notre Société Commerciale PROSPERE, n'hésitez pas à nous contacter ou de nous visiter à Anosivavaka, Ambohimanarina, Antananarivo, MADAGASCAR



------------------------------------------------------------------------------------------------



Our activities:



Sales, Distribution, Sourcing and Importation of construction equipment, furniture, lighting lamps, safety equipment, household appliances from China to Madagascar according to the needs of customers in the construction and industrial sectors.



Any inquiries, you can reached at 0340500152 (Malagasy-French) and 0346767846 (Malagasy-English-Italian-Arab)

or email us at : prospere.commercial@gmail.com



Our H.Q is located at Anosivavaka, Ambohimanarina, Antananarivo, MADAGASCAR.