Mes compétences :

Suivre les besoins en équipements ,matériels et co

Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant o

Organiser ou adapter la séance selon le dérouleme

Mettre à disposition des enfants des jeux et des j

Ranger l'espace d'animation

Surveiller le déroulement de l'activité et veiller

Préparer l'espace d'animation et guider les partic

Prise en charge des enfants et participation aux a