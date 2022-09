Sarra LASLEDJ ( MEHAMEL)

De Novembre 2021 à Aujourdhui Projets Personnels



Distributed Federated learning and Edge provisioning of devices.

Environnement Technique :

IPFS, BlockChain, Python



De Avril 2017 à Novembre 2020 CNAM Paris

Fonction : PhD en informatique

Missions :

Une nouvelle stratégie de mise en cache sensible à lénergie utilisant la logique floue en s'appuyant sur une implémentation matérielle utilisant Field-Programmable Gate Array (FPGA) en tant qu'architecture informatique alternative qui réduit les besoins énergétiques globaux.

Un nouveau système de mise en cache basé sur l'apprentissage du renforcement. Cela se fait en modifiant l'apprentissage traditionnel du renforcement et utiliser les résultats extraits des interactions du système de mise en cache floue où l'objectif est de mettre en cache le contenu de manière optimale.

Simulation des stratégies de mise en cache qui clarifie le gain de la stratégie proposée par rapport aux stratégies existantes dans lenvironnement ICN/MEC.



Environnement Technique :

Matlab, VHDL, typescript, Angular, NodeJs, Python, Git.



2013 2016 Algérie Master en réseaux et multimédia



Conception et réalisation dune application Data Mining

Nouveau mécanisme de sécurité qui est une extension d'OLSR (Optimized Link State Routing Protocol), appelé CRY-OLSR. Ce nouveau mécanisme est basé sur une cryptographie asymétrique qui permet l'identification et ensuite l'isolement de nœuds malveillants dans le réseau

Environnement Technique :

Java, C++



2010 2013 Algérie Licence en Informatique



Développement dune application de chat en temps réel

Environnement Technique :

Java