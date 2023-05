Saura MAMVUKILA

Riche d'une expérience de près de 17 ans dans le pilotage de projet brand, packaging et design national et international, j'ai développé de réelles compétences dans la stratégie de marque.



En tant que chef d'orchestre, mon rôle est d'accompagner les marques dans la définition de leur image et leur positionnement sur l'ensemble des médias traditionnels et digitaux. Tout ceci avec une expertise pack confirmée qui me permet de proposer des solutions techniques et créatives en adéquation avec le cahier des charges projet établi en amont.



En effet le packaging est pour moi une réelle passion et une orientation de carrière que je souhaite approfondir en corrélation avec la communication de marque et le développement didentité visuelle.



Après la grande distribution, la peinture décorative chez l'annonceur ainsi qu'un passage formateur en agence, je souhaite clairement diriger mon avenir vers un secteur plus féminin et proche de ma personnalité.



Mon sens de l'organisation et ma rigueur sont de vraies forces dans la coordination de projets divers menés simultanément. Je mise également sur mon aisance relationnelle et mon sens du contact pour rendre mes échanges aussi efficaces et agréables que possible. Sans oublier ma créativité débordante, qui s'avère être une alliée de taille dans le pilotage des projets de refontes de charte graphique et le conseil en design.



Ces dernières années, j'ai également pu affermir mes connaissances des différentes techniques d'impression sur de nombreux supports et matières.



Cosmétique, Hygiène ou encore Luxe, une chose est sure, ce métier devra rester à haute teneur internationale pour remplir toutes mes attentes.



Je reste cependant ouverte à toutes autres propositions correspondant à mon profil. Donc, nhésitez pas à me contacter si cette prose a retenu votre attention.