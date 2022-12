Ancien juriste d affaires, Savine Demarquette Marchat est Avocat au barreau d Avignon et de Nîmes .

Partenaire au quotidien des entreprises, elle conseille et défend vos intérêts privés et professionnels.



Mes compétences :

Droit civil

Droit patrimonial

Droit social

Droit de la famille

Droit commercial