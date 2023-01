Bonjour,



Je me présente : Sayda E.33 ans

Permis B + véhicule personnel

Nationalité: Française





Originaire du sud de la France et installée dans la région nord depuis à peu près six ans



Après le poste de gestionnaire import chez Okaidi jusqu'en novembre 2010; poste dans lequel j'ai pu exploiter les compétences acquises tout au long de ma formation d'Assistante import export bilingue Anglais.



Aujourd'hui je termine un congé parental de 4 ans durant lequel je me suis occupée de mes 2 enfants de 2 et 4 ans. Je souhaiterai donc réintégrer une entreprise qui fait de l'import/export; au sein de laquelle je pourrai mettre à profit et développer mes compétences professionnelles.



Je suis disponible, organisée et avec un grand sens du service.



Ce qui me parait important pour un tel métier!

De façon à pouvoir suivre et gérer un dossier de la commande jusqu'à la livraison; en participant à chaque étape.



Mes compétences linguistiques:



Anglais: Courant et technique

Allemand: Bases + technique réception

Espagnol: Notions

Berbère: Courant

Arabe: Courant

Russe: Lu



Mes compétences :

Administration

Administration des ventes

ADV

Crédit documentaire

Documentaire

Documentation

Export

Import

Import Export

Incoterms

International

Transport

Transport international

ventes