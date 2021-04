Sboui CHIHEB

01.05.2019 - 15.11.2019

Société : BOLWIN & HEEMANN (Allemagne)

- Planification des Systèmes de Climatisation , Ventilation et de Chauffage

- Création des Plans en 2D et 3D

- Calculs selon les normes : DIN EN 13053, DIN EN 1505, DIN EN 12792, VDI 2054, VDI 2081



Projects :

- Grande Bâtiment de construction à Karlsruhe (calculs et dimensionnement des conduits d'air

de 2 CTA)

- Clinique à Bielefeld (calculs et dimensionnement des conduits d'air dun CTA)

- Administration à Witten (calculs et dimensionnement des conduits d'air de 3 CTA)



01.06.2018 - 31.12.2018

- Montage et maintenance des installations électriques des bâtiments...

- Maintenance des PC, maintenance des machines à Laver

- Montage et maintenance des chauffe-eau domestiques



16.10.2017 - 04.05.2018

Apprentissage de la langue Allemande



01.01.2016 - 30.09.2017

- Montage et maintenance des installations électriques des bâtiments...

- Maintenance des PC, maintenance des machines à Laver

- Montage et maintenance des chauffe-eau domestiques



01.01.2013 - 31.12.2015

Société : CLIMA - ELEC (Sousse)

- Prendre en charge la réalisation des études technico-commerciale (climatisation et chauffage)

- Réalisation des métrés et estimations budgétaires des projets

- Suivre l'avancement des projets en phase dexécution

- Calculs du bilan de Climatisation et de Chauffage et sélection des équipements

- Dimensionnement et Planification des Gaines des réseaux aérauliques de Climatisation et de chauffage

- Calculs et Dimensionnement des échangeurs de chaleur et des pompes hydrauliques

- Calcul des pertes de chaleur dans les gaines dair et conduites d'eau.

- Calculs et Dimensionnement des chambres froides pour la conservation des produits

alimentaires

- Bonne connaissances des normes ASHRAE (Fundamentals, Standard, HVAC Systems and Equipment)



Projects :

- Party Room "Sokra" (CCD Système dair avec gaines dair flexible + Système dextraction dair)

- Party Room "JHA Khaled" (CCD Système dair avec gaines dair flexible)

- Party Room "L