Schéhérazade ALLALA

Systnaps est un outil permettant de gérer l'ensemble du cycle de vie du système d'information Oracle Enterprise (Peoplesoft) selon un concept novateur (finaliste OSEO-ANVAR) de visualisation et de comparaison du système d'information.



IMPLEMENTATION :

Transport de paramétrage sous forme d'enveloppe dédiée composant replicable



DEPLOIEMENT :

Duplication de données



DEVELOPPEMENT :

Audit et analyse d'impact de la livraison des améliorations sur les projets actifs et les processus std utilisée



MAINTENANCE :

Analyse d'impact de la livraison de la maintenance editeur sur les projets actifs et les processus std utilisée



UPGRADE :

Optimisation du temps d’upgrade sans compromis sur la qualité et le coût. -45% sur l'estimation standard éditeur du report de customisation chez nos clients.



ARCHIVAGE & PURGE

Optimisation du temps de construction des modèles en assurant l'intégrité de la donnée via la construction automatiuque du modèle de donnée utilisé par le client (développement compris)



Une equipe d'expert maitrisant parfaitement l'ensemble de ces cycles est à votre disposition pour vous accompagnez dans vos projets.