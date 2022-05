Schlund BENOIT

2020 à 2022 :Technicien informatique systèmes et réseaux



Contrat de professionnalisions

Installation des postes de travail dans les bureaux de poste.

Maintenance des postes de travail et assistance auprès des

utilisateurs.

Mastérisation de poste information



2013 à 2019 : Technicien informatique systèmes et réseaux



o LIDL, SPIE Infos-service, ATMOSPHERE en Intérim et CDD:



Animateur de matériel informatique

Déploiement de postes de travail

Brassage darmoires informatiques

Assistance technique et fonctionnel auprès des utilisateurs



2009 à 2010 : Humanités sans Frontières « infographie / Webmaster »



o Création de site pour la présentation de lassociation de spectacles musicaux et théâtraux fait sous Dreamweaver, HTML, CSS, PHP, XML, XHTML.



1999 à 2006 : Technicien informatique systèmes et réseaux



o 2006 : SODATEC

Sur les postes de travail informatiques : hot line, support 1er Niveau, SAV, formation.

Intervention technique sur les automates bancaires de la Banque Postale.

o 2005 à 2006 : France télécom à STRASBOURG

Installation des box chez des particuliers.

Configuration des DSLAM.

o 2004 : Cartes & Services à STRASBOURG

Déploiement de PC.

Formation auprès des utilisateurs pour la mise en routes des postes de travail.

o 2003 : LA POSTE à STRASBOURG

Installation des postes de travail dans les bureaux de poste.

Maintenance des postes de travail et assistance auprès des utilisateurs.



1998 à 2003 : Technicien de maintenance en informatique réseaux et en électronique



o 1999 à 2003 : en CDI UNIXTEM S.A à Strasbourg

Installation des caisses dans les restaurants dentreprise.

Gestion des accès des utilisateurs.

Formation auprès des utilisateurs.

Maintenance et assistance par téléphone et sur site.

o 1998 : Diverses Missions dIntérim

Maintenance électronique en usine

Installation technique de machines à bois

Dépannage sur site dimprimantes

















1980 à 1994 : Menuisier en Bâtiment



o HARING Frenkendorf (Suisse alémanique) :

Responsable dune équipe de trois personnes. Organisation du travail, vérification de la bonne exécution et de la qualité de la production.



FORMATIONS ET STAGES



Depuis 2013 : Technicien informatique systèmes et

Windows XP, Vista, Seven Outils de bureautique

XHTML

Cascading Style Sheets

XML

Restaurants

Personal Home Page

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Macromedia Dreamweaver

HTML

DSLAM

Adobe