Sebastien BAILLY

Après plus de quinze années dans le secteur logistique où j’officiais en tant responsable d’exploitation, il y a plus de 3 ans j’orientais ma carrière professionnelle dans la grande distribution.

Ce changement, je l’ai effectué au sein du groupe CASINO en tant que directeur de magasin LEADERPRICE. Je suis également formateur des futurs adjoints et directeurs qui intègrent le groupe.

Ma mission étant de redresser le centre de profit dont j’ai la responsabilité (+15 % 2017-2018 ) et d’accroitre son CA de façon pérenne.

Je suis commerçant avant tout, manager depuis des années avec une formation commerciale et j’ai envie d’apporter mon savoir faire et mes diverses expériences professionnelles.

Une devise: " la chute n'est pas un échec, l'échec c'est de rester là où on est tombé "



Mes compétences :

Import/Export

Autonomie professionnelle

Empathie

Gestion de la relation client

Transport international

Management

Chaine logistique

Grande distribution

Gestion des stocks

Commodities

Microsoft Windows