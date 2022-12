Sébastien BARBÉ

Encadrement de léquipe Conseil et

Intégration au sein d'Isilog.



Cette équipe a pour mission dintégrer le progiciel IWS adapté à la demande de nos clients. J'assure la gestion du projet en respectant les coûts, en veillant au respect du planning, des délais, du cahier des charges et des contraintes techniques.



Nous intervenons dès la phase détude avec la rédaction des spécifications clients jusqu'à l'intégration et le transfert de compétence sur logiciel paramétré chez nos clients



Mes compétences :

Pilotage

ITIL

Informatique

Audit

Conseil

Gestion de projet

AMOA

AGILE