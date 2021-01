Sébastien BIZOUARD-PRATINI

Je suis une personne en situation de handicap souhaitant vivement m'intégrer dans le milieu du travail. Infographiste de formation depuis 2003, fort de mon expérience de 8 ans dans ce domaine, je souhaite notamment intégrer une entreprise me permettant de m'épanouir dans mon milieu d'expertise. Je suis également en cours de formation de photographe chez je réussis mes Photos.com avec comme spécialité le studio. J'espère que cette formation apportera de nouvelles perspectives à ma carrière professionnelle.



Mes compétences :

Adobe Creative Suite Master Collection 6

Établir et respecter un cahier des charges avec de

Suivre des consignes particulières

Webdesign, réalisation de compositions graphiques

Échange d'informations avec d'autres services

Bonne connaissance des systèmes d'exploitation et