Sébastien BOURNEIX

2013/2020 Technicien planification. (Flow Control Technologies, 81)



Back-up Responsable de production et Responsables dateliers.

Ordonnancement et lancement en production en mode projet.

Suivi des approvisionnements des composants.

Suivi de la production :

Plannings hebdomadaires,

Lissage charge à court terme,

Suivi avancement,

Réactivité sur les aléas/Non conformités.



2008/2013 Assistant de Responsable de production. (MARTY, 81)



Optimisation des process et temps de fabrications,

Optimisation des flux,

Préparation des dossiers techniques de production.



2006/2008 Responsable datelier (CHEVILLOT, 81)



Management déquipe,

Planification et ordonnancement des commandes,

Amélioration des méthodes et procédés de fabrication,

Chargé de la délocalisation de latelier électronique à Vitré (35) en 2008, mise en place de latelier, redémarrage de la production.